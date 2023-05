Polizei Bochum

POL-BO: Bochumer (20) zu Boden gestoßen - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines möglichen Raubdeliktes, das sich in den frühen Morgenstunden des 14. Mai (Sonntag) gegen 2 Uhr ereignet hat.

Ein 20-jähriger Bochumer war mit der S-Bahn unterwegs. An der Haltestelle "Langendreer S" stieg er aus und lief über die Hauptstraße in Richtung Markt. Nach aktuellem Kenntnisstand kamen ihm in Höhe der Hausnummer 146 drei bislang unbekannte Männer entgegen, redeten auf ihn ein und stießen ihn zu Boden. Anschließend entfernten sie sich in Richtung S-Bahn.

Der Bochumer blieb unverletzt. Er stellte jedoch fest, dass sein Handy fehlt.

Die Tatverdächtigen waren etwa 30 Jahre alt, einer trug einen Kapuzenpullover, eine Person soll "in gebrochenem Deutsch" gesprochen haben.

Das Kriminalkommissariat 32 ermittelt und bittet Zeugen, sich unter den Rufnummern 0234 909-8205 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell