Feuerwehr München

FW-M: Explosion auf Baustelle (Berg am Laim)

Bild-Infos

Download

München (ots)

Montag, 13. Februar 2023, 7.13 Uhr

Levelingstraße

Am Montagmorgen ist es zu einer Explosion in einem Baustellen-Container gekommen. Ein Bauarbeiter wurde dabei schwer verletzt.

Die Einsatzkräfte fanden in einem durch die Explosion stark verformten Baucontainer einen schwerverletzten 34-jährigen Bauarbeiter vor. Aus bislang unbekannter Ursache entzündeten sich die Gase in einem Lösungsmittelbehälter in dem Container, was zu der Explosion führte.

Der Schwerverletzte wurde vor Ort umgehend versorgt und schnellstmöglich in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert. Ein weiterer Bauarbeiter, der während der Explosion neben dem Container stand, wurde ebenfalls vorsorglich in eine Klinik transportiert.

Wie es zu der Explosion gekommen ist, ermittelt nun die Polizei.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

(hu36)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell