FW-M: Regloser Fuchs (Isarvorstadt)

München (ots)

Donnerstag, 9. Februar 2023, 12.41 Uhr

Baumstraße

Ein Fuchs ist am Donnerstagmittag von der Feuerwehr gerettet worden. Schnelle Hilfe war nötig, denn das Leben des Meister Reineke hing am seidenen Faden. In diesem Fall am linken Hinterlauf.

Der Integrierten Leitstelle wurde gemeldet, dass ein Fuchs im Treppengeländer feststeckt. Ein Kleinalarmfahrzeug wurde zur Unglücksstelle gesendet. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte den Unglücklichen kopfüber hängend, mit dem Hinterlauf in einer Feuertreppe eingeklemmt. Das Leben schien schon aus dem reglosen Körper entwichen zu sein.

So schnell gaben die Kollegen nicht auf. Beim Entlasten des Beines durch Anheben des Körpers kamen die Lebensgeister wieder zurück. Unter Aufsicht eines fachkundigen Publikums (eine größere Ansammlung von Kindergartenkindern) konnten die Rettungsmaßnahmen anlaufen und kurze Zeit darauf war der Reineke Fuchs aus seiner misslichen Lage befreit. Zur weiteren Abklärung seines Gesundheitszustandes wurde er dem Tierschutzverein München übergeben.

Was den Fuchs dazu bewegte, über die Leiter nach oben zu steigen, bleibt wohl sein Geheimnis. Glück gehabt ...

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell