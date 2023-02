FW-M: Opel vs Opel (Ludwigsfeld)

Feuerwehr München

Dienstag, 7. Februar 2023, 15.27 Uhr

A99

Am Dienstagnachmittag ist es auf der Autobahn 99 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 56-jährige Frau zog sich mittelschwere Verletzungen zu.

Auf der A99 in Fahrtrichtung Lindau stießen zwei Opel zusammen. Beide waren in gleicher Fahrtrichtung unterwegs. Ein Opel überschlug sich und blieb auf der mittleren Spur auf der Seite liegen. Der Fahrer des zweiten beteiligten Opels konnte sein Fahrzeug am linken Fahrbahnrand abstellen. Beide Personen waren bei Eintreffen der Rettungskräfte bereits aus ihren Fahrzeugen ausgestiegen und befanden sich im sicheren Bereich.

Die Feuerwehr sperrte für kurze Zeit die Fahrbahn komplett und stellte den Brandschutz sicher. Der Notarzt und die Besatzung des Rettungswagens versorgte die Dame aus dem, auf der Seite liegenden Fahrzeug und transportierte sie in den Schockraum einer Münchner Klinik.

Der Sachschaden kann vonseiten der Feuerwehr nicht beziffert werden. Das Unfallkommando der Polizei hat die Ursachenermittlung aufgenommen.

Für den Zeitraum der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

