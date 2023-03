Polizei Köln

POL-K: 230329-2-K Mutmaßlichen Räuber durch Zeugen wiedererkannt - Festnahme

Köln (ots)

Nach einem Raubüberfall vom 23. März hat der Geschädigte (24) am Dienstagabend (28. März) gegen 18.45 Uhr einen der Tatverdächtigen (18) am Neumarkt wiedererkannt und den Notruf gewählt. Streifenpolizisten haben den Mann mit Hilfe der polizeilichen Videobeobachtung lokalisiert und kurze Zeit später in der Schildergasse / Hohe Straße festgenommen.

Der 24-Jährige soll am Donnerstag (23. März) gegen Mitternacht in der Zwischenebene der U-Bahn Haltestelle am Neumarkt von mehreren Personen angesprochen worden sein, als einer der Männer ihm plötzlich die Goldkette vom Hals gerissen haben soll. Als der Geschädigte versucht habe den Tatverdächtigen festzuhalten, sollen dessen Komplizen herbeigeeilt und den Geschädigten zu Boden geschlagen haben. Anschließend seien alle die Treppe hoch Richtung Neumarkt geflüchtet.

Der aus Marokko stammende 18-Jährige, der nach derzeitigem Ermittlungsstand keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (lh/cw/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell