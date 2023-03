Polizei Köln

POL-K: 230329-1-K Öffentlichkeitsfahndung nach Raubüberfall in Köln-Mülheim

Köln (ots)

Mit Bildern aus der polizeilichen Videobeobachtung fahndet die Polizei nach einem Unbekannten, der am Morgen des 1.Weihnachtsfeiertages (25. Dezember 2022) eine 47-jährige Frau überfallen haben soll. Gegen 7 Uhr soll der Unbekannte auf der Wallstraße / Buchheimer Straße so stark an der Handtasche der 47-Jährigen gerissen haben, dass die Frau zu Boden gestürzt sein soll und sich an der Schulter verletzt habe. Mit der Handtasche soll der Verdächtige in Richtung Altstraße geflüchtet sein.

Bilder des Gesuchten sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/102217

Hinweise zu der Identität und/oder dem Aufenthaltsort der Gesuchten nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cw/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell