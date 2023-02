Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Polizeibilanz zum Rosenmontag

Kreis Borken (ots)

Bocholt: Etwa 80.000 Zuschauer säumten die Strecke des Bocholter Karnevalumzuges. Für die Polizei gab es rund um den Karneval 19 Einsatzanlässe (u.a. zwei Körperverletzungsdelikte, eine Sachbeschädigung und einen Diebstahl). Die Einsatzkräfte nahmen sechs Personen in Gewahrsam und erteilten acht Platzverweise. Wegen übermäßigen Alkoholgenusses und selbst zugezogenen Verletzungen, wurden in 18 Fällen Rettungskräfte angefordert.

Raesfeld: Hier wird die Zahl der Besucher auf etwa 4.000 geschätzt. Die Polizei nahm eine Person in Gewahrsam und erteilte einen Platzverweis. Außerdem erstatteten die Beamten eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und stellten in einem Fall Betäubungsmittel sicher. Alkoholbedingt befanden sich vier Personen in hilfloser Lage.

Isselburg: Circa 3.500 Zuschauer verfolgten den Karnevalszug in Isselburg. Der Umzug verlief aus polizeilicher Sicht ohne besondere Vorkommnisse. Die Polizei musste nicht einschreiten.

Velen: Den Karnevalsumzug in Velen besuchten circa 2.500 Gäste. Wie in Isselburg verlief die Veranstaltung aus polizeilicher Sicht störungsfrei. Zwei Personen befanden sich alkoholbedingt in hilfloser Lage.

Stadtlohn: Der Zug wurde von etwa 12.000 Zuschauern besucht. Rund um den Zug kam es zu sechs Einsätzen für die Polizei. Die Beamten nahmen eine Person in Gewahrsam und leiteten vier Strafverfahren ein (drei Körperverletzungen und eine Sachbeschädigung).

Ahaus: Die Zuschauerzahlen werden in Wüllen auf circa 6.500 und in Ottenstein auf etwa 7.500 geschätzt. Beide Veranstaltungen verliefen aus polizeilicher Sicht störungsfrei.

Zum Vergleich die entsprechende Pressemeldung aus dem Jahr 2019. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4209927 (ck)

