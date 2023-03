Polizei Köln

POL-K: 230328-4-K Mutmaßliche Autoknacker nach Zeugenhinweis am Musical Dome gestellt - Haftrichter

Köln (ots)

Kölner Polizisten haben am Montag (27. März) auf einem Parkplatz an der Straße "Am Alten Ufer" in der Altstadt-Nord zwei mutmaßliche Autoknacker (beide 34) auf frischer Tat festgenommen. Bei den Verdächtigen stellten die Beamten neben weiterem Diebesgut eine aus einem Pkw gestohlene Damenhandtasche, Einbruchswerkzeug sowie eine Stahlrute sicher. In der Bekleidung eines der Osteuropäer fanden die Polizisten zudem Drogen. Sein Begleiter, der die Polizisten lautstark bedrohte, sperrte sich gegen seine Festnahme und versuchte noch im Streifenwagen schreiend, sich aus der Fixierung loszureißen. Gegen diesen 34-Jährigen, der im Hosenbund einen Schlitzschraubendreher mitführte, lag bereits ein Haftbefehl wegen Widerstands vor.

Das Kriminalkommissariat 74 hat Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen, Widerstands und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Heute (28. März) müssen sich die Festgenommenen vor einem Haftrichter verantworten.

Gegen 17.30 Uhr hatte eine Passantin die an geparkten Autos hantierenden Verdächtigen beobachtet und geistesgegenwärtig die "110" gewählt. (cg/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell