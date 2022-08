POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeug, ggfls. auch Verkehrsunfallflucht

Gerolstein (ots) - Am 25.08.2022 gegen 22:03 Uhr ereignete sich im Bereich der Hauptstraße in Gerolstein ein Verkehrsunfall mit Sachschaden wegen Auffahrens aufgrund zu geringen Sicherheitsabstands. Nachdem die Beteiligten ausgestiegen waren, gerieten diese derart in Rage, dass sie anfingen, sich gegenseitig anzugreifen und sogar "Unterstützungskräfte" per Telefon anforderten. Letztlich ereignete sich an der ...

mehr