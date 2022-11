Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrüger - einmal erfolglos, einmal erfolgreich

Schleusingen/Suhl (ots)

Eine 75-jährige Frau aus Schleusingen erhielt am Mittwoch eine Kurznachricht über einen Massengerdienst auf ihr Handy. In dieser schrieb ihr vermeintlicher Sohn, eine neue Handynummer zu haben, aber nun kein Online-Banking mehr durchführen zu können. Er bat in einer weiteren Nachricht seine "Mutter", eine Überweisung in Höhe von 2.150 Euro für ihn zu tätigen. Die 75-Jährige wurde stutzig, kontaktierte ihren wirklichen Sohn und so flog der Schwindel auf. Leider erging es einer Frau aus Suhl anders. Sie fiel auf die Betrüger herein und überwies über 2.000 Euro im Auftrag ihrer angeblichen Tochter. Lassen Sie sich nicht um den Finger wickeln. Hinterfragen Sie die Nachricht, die Sie vor sich sehen und kontaktieren Sie Ihre Verwandten, auf den für Sie sonst üblichen Wegen. Überweisen Sie niemals Geld auf unbekannte Konnten oder nach Aufforderung per Kurznachricht. Informieren Sie die Polizei!

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell