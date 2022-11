Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Holzhütten

Rosa (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Freitagnachmittag bis Dienstagmittag in fünf Holzhütten, die auf dem Grundstück der Agrargenossenschaft in der Pleßstraße in Rosa stehen, ein. Mitgenommen haben die Täter nichts, jedoch beschädigten sie die unterschiedlichsten Gegenstände in den Hütten. Ein Schaden von ca. 3.000 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

