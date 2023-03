Polizei Köln

POL-K: 230328-1-Lev Bewaffneter Raub auf Juwelier in Leverkusen - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 22. März Ziffer 2 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5469666

Mit Bildern mehrerer Videokameras sucht die Polizei Köln nach zwei Tatverdächtigen, die am Mittwochvormittag (22. März) einen Juwelier am Friedrich-Ebert-Platz in Leverkusen überfallen haben sollen. Nach jetzigem Ermittlungsstand sind die bei der Tat bewaffneten Männer nach dem Überfall in einen weißen Hyundai gestiegen, in dem offensichtlich eine dritte unbekannte Person auf dem Fahrersitz saß. Die am Auto angebrachten Kennzeichen (K-SM 447) waren in der Nacht auf den 7. März im Kölner Stadtteil Flittard gestohlen worden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Link zu den Bildern unter https://polizei.nrw/fahndung/102013 (ph/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell