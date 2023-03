Polizei Köln

POL-K: 230327-1-BAB/AC Zeugensuche nach tödlichem Verkehrsunfall

Köln (ots)

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall am Sonntagmorgen (26. März) im Autobahnkreuz Aachen sucht die Polizei Köln nach Zeugen. Bei starkem Regen gegen 6.15 Uhr war eine belgische Familie mit einem Ford Fiesta in der Tangente von der A 4 auf die A 44 in Richtung Lüttich in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen überschlug sich anschließend und eine 56 Jahre alte Insassin, die auf dem Rücksitz gesessen hatte, wurde aus dem Auto geschleudert. Am Sonntagabend erlag sie in einem Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Der 25-jährige Fahrer sowie der Beifahrer (63) erlitten leichte Verletzungen.

Das Verkehrskommissariat 2 ermittelt nun die Unfallursache und bittet Zeugen des Alleinunfalls sich unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (ph/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell