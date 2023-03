POL-K: 230324-3-K Mutmaßlich psychisch Kranker verletzt mehrere Menschen

Köln (ots) - Zivilpolizisten haben am Donnerstag (23. März) in der Innenstadt und in Kalk jeweils einen mutmaßlichen Taschendieb (21, 29) auf frischer Tat festgenommen. Die aus Algerien und Marokko stammenden Männer haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland und sind bereits mehrfach wegen Diebstahlsdelikten ...

