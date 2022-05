Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Gefährliches Überholmanöver- Zeugen gesucht

Cochem (ots)

Am 13.05.2022 gegen 19:00 Uhr befuhren zwei hochmotorisierte PKW, ein Mercedes und ein BMW, die B49 von Cochem in Richtung Klotten. Beide überholten trotz Gegenverkehr einen PKW. Der Entgegenkommende konnte einen Zusammenstoß durch eine Gefahrenbremsung verhindern. Zeugen, insbesondere der Fahrzeugführer des überholten PKW, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Cochem unter der 02671-9840 in Verbindung zu setzen.

