Polizei Köln

POL-K: 230324-1-K Zivilpolizisten nehmen mutmaßliche Taschendiebe am Neumarkt und in Kalk fest - Haftrichter

Köln (ots)

Zivilpolizisten haben am Donnerstag (23. März) in der Innenstadt und in Kalk jeweils einen mutmaßlichen Taschendieb (21, 29) auf frischer Tat festgenommen. Die aus Algerien und Marokko stammenden Männer haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland und sind bereits mehrfach wegen Diebstahlsdelikten aufgefallen.

Die Festnahmen im Detail:

Köln-Altstadt-Süd, Neumarkt

Bundespolizisten der Fahndungs- und Ermittlungsgruppe Taschendiebstahl (FEG TD) nahmen den 29-Jährigen fest, nachdem er gegen 16 Uhr einer Kölnerin (49) auf der Treppe von der Zwischenebene zum Bahnstation an der KVB-Haltestelle Neumarkt das Mobiltelefon aus der Jackentaschen entwendet haben soll. Gegen den polizeibekannten Marokkaner, der sich illegal in Deutschland aufhält, lag bereits ein Haftbefehl wegen eines Taschendiebstahls aus Bonn vor. Das Diebesgut gaben die Beamten der 49-Jährigen wenig später zurück.

Köln-Kalk, Kalker Hauptstraße

Gegen 17.30 Uhr beobachteten Zivilkräfte, wie der 21-Jährige einer Kinderwagen schiebenden Frau (42) ihr Mobiltelefon aus der Jackentasche entwendete. Nach einer kurzen Flucht stellten Einsatzkräfte den polizeibekannten Mann in einem Hinterhof auf der Vorsterstraße und nahmen ihn fest. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Das mutmaßliche Diebesgut, welches der Verdächtige auf seiner Flucht weggeworfen haben soll, stellten die Beamten sicher und gaben es der Mutter zurück.

Die Polizei Köln weißt nochmals darauf hin, mitgeführte Wertsachen sicher am Körper verstaut werden sollten. Weitere Tipps zum Schutz vor Taschendieben gibt es hier: https://polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs (mw/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell