Polizei Köln

POL-K: 230326-1-K Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall in Kölner Innenstadt

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Kölner Innenstadt sind am späten Sonntagnachmittag (26. März) mehrere Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Rettungskräfte befreiten den einklemmten Beifahrer eines Mercedes (25) und brachten ihn, gemeinsam mit zwei weiteren Insassen (25, 26) sowie eine beteiligte Radfahrerin (54) zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser.

Nach bisherigen Ermittlungen soll der 25-Jährige Fahrer des Mercedes E 320 gegen 17 Uhr auf der Tunisstraße, in Höhe der Breite Straße, ins Schleudern geraten und mit einem, ebenfalls in Richtung Ebertplatz fahrenden, Nissan Qashqai kollidiert sein. Anschließend prallte der mutmaßliche Unfallverursacher gegen eine Hauswand und kam dort zum Stehen. Eine vorbeifahrende Radfahrerin stürzte durch herunterfallende Trümmerteile und erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Insassen des Nissan blieben unverletzt.

Die Beamten prüfen derzeit, ob der 25-jährige Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit auf der "Nord-Süd-Fahrt" gefahren sein könnte. Seinen nicht mehr fahrbereiten Unfallwagen stellten die Polizisten als Beweismittel sicher. Während der Unfallaufnahme kommt es aktuell noch zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (mw/kk)

