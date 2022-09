Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfallflucht in Adelhausen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Erst jetzt wurde bekannt, dass in dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 15.09.2022, 15.00 Uhr, bis Freitag, 16.09.2022, 08.00 Uhr, in Adelhausen ein grüner Opel Corsa durch ein anderes Fahrzeug beschädigt wurde. Der grüne Opel Corsa stand in dieser Nacht auf einem Parkplatz eines Bankinstitutes auf dem Dr.-Karl-Fritz-Platz. Der Sachschaden an dem Opel beträgt etwa 3.500 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 7404-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können.

