POL-FR: Merdingen - Einkaufsfahrt mit 2,69 Promille

Merdingen (ots)

Merdingen - Einem aufmerksamen Bürger fiel am Dienstagmorgen den 21.09.2022, gegen 10.45 Uhr, in einem Lebensmitteleinzelhandelsgeschäft in Merdingen ein stark nach Alkohol riechender Mann auf, welcher zuvor mit seinem Pkw auf den Kundenparkplatz gefahren war. Nachdem der unverkennbar alkoholisierte Mann nach Beendigung seines Einkaufs wieder mit seinem Pkw wegfahren wollte, wurde er von dem couragierten Bürger festgehalten und eine Weiterfahrt konnte so verhindert werden. Wie die hinzugerufene Polizeistreife feststellen konnte, war der 61-jährige Mann mit 2,69 Promille erheblich alkoholisiert. Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten und sein Verhalten wird wegen Trunkenheit im Verkehr bei der Staatsanwaltschaft Freiburg zur Anzeige gebracht.

