Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Vorfahrtsverletzung - Radfahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Eine 42-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Dienstag, 20.09.2022, gegen 14.20 Uhr, die Danziger Straße und bog nach links in die Hauptstraße ein. Dabei übersah sie einen auf dem Radschutzstreifen, von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 63-jährigen Radfahrer. Beim Ausweichversuch stürzte der 63-jährige Radfahrer auf die Fahrbahn. Der Radfahrer zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Nach Sachlage trug der Radfahrer keinen Fahrradhelm. Es kam zu keiner Kollision zwischen dem Radfahrer und dem Pkw.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell