POL-K: 230327-3-K Diensthund stellt mutmaßliche Einbrecher in Supermarkt

Köln (ots) - Nach einem tödlichen Verkehrsunfall am Sonntagmorgen (26. März) im Autobahnkreuz Aachen sucht die Polizei Köln nach Zeugen. Bei starkem Regen gegen 6.15 Uhr war eine belgische Familie mit einem Ford Fiesta in der Tangente von der A 4 auf die A 44 in Richtung Lüttich in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen überschlug sich anschließend und eine 56 Jahre alte Insassin, die ...

mehr