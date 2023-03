Polizei Köln

POL-K: 230327-2-K Versuchtes Tötungsdelikt auf dem Ottoplatz - 30-Jähriger in Klinik

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem Schwerstverletzten (30) in Köln-Deutz in der Nacht zu Montag (26. März) sucht die Polizei Köln nach vier Männern. Mehrere Zeugen hatten kurz vor Mitternacht auf dem Ottoplatz beobachtet, wie die Männer auf einen Einzelnen eingeschlagen und -getreten haben und die Polizei alarmiert. Rettungskräfte brachten den lebensgefährlich verletzten Mann in eine Klinik. Seine Kontrahenten flohen in unbekannte Richtung vom Tatort. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen wegen versuchten Totschlags aufgenommen und sucht Zeugen. Die Ermittler bitten um Hinweise unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. Die Fahndung nach den Verdächtigen dauert an. Eine Mordkommission prüft derzeit, ob sich die Beteiligten bereits vor der Tat kannten. (jk/cs)

