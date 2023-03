Polizei Köln

POL-K: 230328-2-K/BAB Gestohlene Kennzeichen angebracht - Fahrer nach Verfolgungsfahrt gestellt

Köln (ots)

Am Montagnachmittag (27. März) haben Polizisten einen 27-jährigen Mercedes-Fahrer nach einer Verfolgungsfahrt auf der Bundesautobahn 4 gestellt. An dem als unversichert gemeldeten Wagen waren gestohlene Kennzeichen angebracht.

Ein ziviles Streifenteam hatte gegen 14.30 Uhr in Höhe der Rastanlage Frechen-Süd die Kennzeichen des Fahrzeugs überprüft und den in Richtung Olpe fahrenden Mann zum Anhalten aufgefordert. Der Verdächtige beschleunigte stark und versuchte zu flüchten. Im dichten Verkehr in Höhe der Anschlussstelle Köln-Klettenberg gab er auf und hielt in einer Nothaltebucht an. Die alten Kennzeichen des Mercedes lagen im Kofferraum. Den Führerschein und das Mobiltelefon des Verdächtigen stellten die Polizisten sicher und ließen den Wagen abschleppen. (lh/cs)

