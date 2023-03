Polizei Köln

POL-K: 230328-3-LEV 60 Kilogramm Haschisch in Waldgebiet gefunden - Zeugensuche

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat am Sonntagnachmittag (26. März) drei Reisekoffer mit etwa 60 Kilogramm Haschisch in Leverkusen-Opladen sichergestellt und sucht Zeugen. Die Gepäckstücke lagen in einem Waldgebiet an der Reuschenberger Straße in einem Gebüsch nahe des dortigen Tierheims. Die gepressten Haschischplatten waren mit Plastikfolie umwickelt.

Eine Zeugin hatte die Koffer gegen 17.30 Uhr circa einen Meter neben einem Fußweg entdeckt, der in Richtung des Parkplatzes "Im Waldwinkel" führt. Das Kriminalkommissariat 27 hat die Ermittlungen zur Herkunft der Drogen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (lh/ph/cs)

