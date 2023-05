Polizei Bochum

POL-BO: "Pedelec, aber sicher?!" - Polizei Bochum und Verkehrswacht Bochum veranstalten kostenlose Pedelec-Kurse

Bochum, Witten (ots)

"Pedelec, aber sicher?!" - unter diesem Motto laden die Polizei Bochum und die Verkehrswacht Bochum gemeinsam zu kostenlosen Pedelec-Kursen ein. Nächster Termin ist Montag, 22. Mai, auf dem Buscheyplatz in Bochum-Querenburg.

An diesem Nachmittag bieten die Sicherheitspartner in der Zeit von 14 bis 17 Uhr unter anderem eine professionelle Fahrradhelmbeschulung an. Zusätzlich besteht um 14.30 Uhr und 15.30 Uhr die Möglichkeit, mit dem eigenen Pedelec an einem Kurs teilzunehmen. Das Tragen eines Fahrradhelms wird dabei vorausgesetzt.

Für die einstündigen Kurse ist eine Anmeldung bei der Verkehrswacht Bochum erforderlich: unter der Telefonnummer 02327 838 15 66 oder per E-Mail an info@verkehrswacht-bochum.de .

Weitere geplante Termine:

- 5. Juni, Willy-Brandt-Platz, Bochum-Mitte - 12. Juni, Amtsplatz, Bochum-Hamme - 6. Juli, Rathausplatz Witten - 10. Juli, Marktplatz Bochum-Werne

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell