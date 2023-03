POL-NOM: Schornsteinbrand

Northeim (ots) - Autohof Northeim, Westerlange, 37154 Northeim, 09.03.23. 21 Uhr - 10.03.23, 06 Uhr, Northeim (Gro) Zu einem versuchten Diebstahl von Transportgütern kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag am Autohof Northeim. An einem dort auf dem Parkplatz abgestellten Sattelauflieger wurde die Drahtseilplombe durchtrennt. Zu einem Entwendungsschaden kam es jedoch nicht. Es entstand Sachschaden von ca. 100 Euro. ...

