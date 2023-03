POL-NOM: Schwerer Verkehrsunfall

Einbeck (ots) - Einbeck (pap) Eine Mitarbeiterin eines Bioladens in der Tiedexer Straße musste am Donnerstag, 09.03.2023, gegen 07.30 Uhr feststellen, dass bislang unbekannte Täter in der Nacht in den Laden eingebrochen sin. Der/die Täter gelangten durch die unverschlossene Haustür in den Hausflur. Von dort brachen sie eine Tür auf, über die man dann in den Laden gelangt, wo dann die Kasse mit einem mittleren dreistelligen Bargeldbetrag entwendet wurde. Hinweise auf ...

