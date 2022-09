LPI-J: Kellereinbruch

Weimar/Essen (ots) - In den frühen Morgenstunden des 25. August 2022 entwendeten unbekannte Täter in der Weimarer Zöllnerstraße einen geparkten Pkw Range Rover (wir berichteten am 25. August 2022). Durch intensive Ermittlungen konnte das Fahrzeug in Nordrhein-Westfalen, im Stadtgebiet von Essen, festgestellt werden. Im Zusammenwirken mit den Kollegen des Polizeipräsidiums Duisburg, aus dem Kriminalkommissariat Essen, ...

