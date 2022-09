Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahndungserfolg nach Pkw-Diebstahl

Weimar/Essen (ots)

In den frühen Morgenstunden des 25. August 2022 entwendeten unbekannte Täter in der Weimarer Zöllnerstraße einen geparkten Pkw Range Rover (wir berichteten am 25. August 2022). Durch intensive Ermittlungen konnte das Fahrzeug in Nordrhein-Westfalen, im Stadtgebiet von Essen, festgestellt werden. Im Zusammenwirken mit den Kollegen des Polizeipräsidiums Duisburg, aus dem Kriminalkommissariat Essen, konnte das Fahrzeug am Donnerstagnachmittag, den 01. September 2022, sichergestellt werden. Auch befanden sich weitere hochwertige Fahrzeuge auf dem Gelände, welche ebenso nunmehr in polizeilicher Obhut sind. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell