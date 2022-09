LPI-J: Vors Auto gelaufen

Jena (ots) - Augenscheinlich in der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag "verzierten" Unbekannte eine Hauswand am Saaleufer. Hierzu brachten der oder die Täter in weißer Farbe einen Schriftzug mit den Maßen 2,4 x 8 Meter auf. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt die Polizei Jena unter 03641 - 810 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641-81 1504 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

