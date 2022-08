Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den Unfall beobachtet?

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstagmittag gegen 12 Uhr im Bereich Mannheimer Straße/Donnersbergstraße unterwegs waren. Hier kam es auf der Ampelkreuzung gegen 12.10 Uhr zu einem Unfall, in den ein weißer Mercedes und ein grauer VW verwickelt waren. Da die Abläufe von den Beteiligten unterschiedlich geschildert werden, sind die Unfallermittler an weiteren Aussagen unabhängiger Zeugen interessiert. Sie werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden.

Bekannt ist derzeit lediglich, dass der 29-jährige Mercedes-Fahrer in der Mannheimer Straße stadtauswärts auf der linken Geradeaus-Spur in Richtung Hochspeyer fuhr. Der 44-jährige VW-Fahrer war in der Donnersbergstraße in Richtung Mainzer Straße auf der mittleren Spur unterwegs. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander. Der Mercedes prallte in der Folge auch noch gegen ein Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel.

Sowohl der Mercedes als auch der VW wurden stark beschädigt und deshalb abgeschleppt. Für die Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich zeitweise gesperrt werden. Die Feuerwehr kümmerte sich anschließend um die Reinigung der Fahrbahn. |cri

