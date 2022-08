Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bedrohung löst Polizeieinsatz aus

Kaiserslautern (ots)

Ein 23-jähriger Mann aus dem Stadtgebiet hat in der Nacht zu Mittwoch einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Zeuge rief um kurz vor 2 Uhr die Polizei. In Höhe des Eingangsbereichs zum Warmfreibad hätte ein ihm unbekannter Mann mit einer Gaspistole auf ihn gezielt und anschließend mit dieser in die Luft geschossen. Weiter waren anschließend vom Parkplatz des Freibads Schreie zu hören. Mehrere Einsatzkräfte rückten aus und durchsuchten das Gelände des Freibads. Im hinteren Bereich konnte ein Pärchen im Gebüsch angetroffen werden. Die beiden kannten den mutmaßlichen Schützen und bestätigten, dass der 23-Jährige mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen hatte. Anschließend habe er sich im Gebüsch im Bereich der Sprungtürme versteckt. Nachdem das Pärchen vom Gelände begleitet wurde, durchsuchten die Einsatzkräfte den genannten Bereich. Der 23-jährige Mann konnte nicht angetroffen werden. Eine Waffe oder Patrone konnte ebenfalls nicht aufgefunden werden. Die weiteren Ermittlungen gegen ihn laufen. Auf das Pärchen kommt eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs zu.

