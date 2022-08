Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto zerkratzt - Zeugen gesucht!

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Einen Schaden von mehreren tausend Euro haben unbekannte Täter an einem Auto in Enkenbach-Alsenborn angerichtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Der betroffene Fahrzeughalter meldete der Polizei am Dienstag, dass er an seinem Wagen einen Kratzer entdeckt habe, der sich über die gesamte Beifahrerseite zieht. Der Lack wurde offenbar mutwillig zerkratzt.

Die Tatzeit liegt zwischen Samstag (30.7.), 18 Uhr, und Montag (1.8.), 8 Uhr. Der Pkw stand in diesem Zeitraum in der Straße "An den Neuwiesen" in Höhe des Hauses Nummer 15b am Fahrbahnrand.

Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern zu melden. |cri

