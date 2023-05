Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Motorrad-Kennzeichen geklaut

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Kurzzeitkennzeichen eines Motorrads sind am Donnerstag in Mehlingen gestohlen worden. Die Diebe schlugen in der Zeit zwischen 12 und 14 Uhr zu, während die Maschine in der Abtstraße geparkt war.

Der Halter des Motorrads gab bei der Polizei später zu Protokoll, dass er die Kennzeichen erst am Morgen bei der Kreisverwaltung erhalten hatte. Er befestigte sie mit Gummibändern am Zweirad und stellte dieses in Höhe des Hauses Nummer 25a ab. Als der Mann zwei Stunden später wieder zu seiner Maschine kam, war das Kennzeichenschild verschwunden.

Zeugen, die gesehen haben, wer sich an dem Motorrad zu schaffen gemacht hat, werden gebeten, unter der Nummer 0631 369-2150 Kontakt mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 aufzunehmen. |cri

