Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall in Nordenham +++ Verursacher entfernt sich +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 16. August 2022, ereignete sich gegen 15:45 Uhr ein Verkehrsunfall an der Deichgräfenstraße in Nordenham. Ein Nordenhamer hatte dort seinen PKW Volvo auf dem Parkplatz eines Reparaturservice abgestellt. Während seiner kurzen Abwesenheit ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW gegen den geparkten Volvo gestoßen und hat dabei die Türen auf der Fahrerseite beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Höhe der Sachschäden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordenham unter 04731/99810 zu melden.

