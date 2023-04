Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Fischeln: Schockanruf - Seniorin übergibt Bargeld - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Mittwoch (26. April 2023) erhielt eine 88-jährige Frau einen Anruf von einer angeblichen Polizistin. Die Schwägerin der Seniorin habe einen Verkehrsunfall verursacht. Ein Opfer schwebe aktuell in Lebensgefahr. Sie müsse jetzt eine Kaution bezahlen, damit ihre Schwägerin nicht in Haft komme. Nachdem ein Mann die Gesprächsführung übernahm, sammelte die 88-Jährige eine fünfstellige Summe Bargeld in ihrer Wohnung zusammen. Danach sollte sie das Geld in einem Beutel aus dem Fenster werfen. Kurze Zeit später erhielt sie erneut einen Anruf, bei dem ihr erklärt wurde, dass das Geld angekommen sei. Die Seniorin rief danach ihre Schwägerin an. Während des Gesprächs erkannte sie, dass sie Betrügern Geld übergeben hat.

Wer im Bereich der Wilhelmstraße zwischen 14:30 Uhr und 17:30 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Telefonisch unter der 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (101)

