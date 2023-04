Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei Krefeld: Mann bei Auseinandersetzung lebensgefährlich verletzt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Mittwoch (26. April 2023) gerieten zwei Männer gegen 0:50 Uhr auf der Petersstraße/Stephanstraße und im weiteren Verlauf im Bereich Ostwall/Stephanstraße in Streit. Ein 31-Jähriger kam mit lebensgefährlichen Schnitt- und Stichverletzungen in ein Krankenhaus. Ein 29-Jähriger flüchtete über die Stephanstraße in Richtung Luisenstraße.

Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, erkannten den Tatverdächtigen. Dieser konnte in seiner Wohnung vorläufig festgenommen werden. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern aktuell an.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die 02151 6340 oder an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu wenden. (99)

