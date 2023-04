POL-KR: Zwei Brände im Stadtgebiet - Zeugen gesucht

Krefeld (ots) - Am 24. Februar 2023 fand ein Zeuge in einem Papiercontainer Hunderte nicht zugestellte Postsendungen. Diese waren zum Teil geöffnet. Ermittlungen führten zu zwei Männern und einer Frau im Alter von 25 bis 34 Jahren. Diese arbeiteten für die Deutsche Post und sollten in mehreren Bezirken in Krefeld die Post zustellen. Auf Beschluss der Staatsanwaltschaft Krefeld wurden am Donnerstag (20. April 2023) ...

mehr