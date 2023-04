Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Mehrere tausend Postsendungen unterschlagen

Krefeld (ots)

Am 24. Februar 2023 fand ein Zeuge in einem Papiercontainer Hunderte nicht zugestellte Postsendungen. Diese waren zum Teil geöffnet. Ermittlungen führten zu zwei Männern und einer Frau im Alter von 25 bis 34 Jahren. Diese arbeiteten für die Deutsche Post und sollten in mehreren Bezirken in Krefeld die Post zustellen.

Auf Beschluss der Staatsanwaltschaft Krefeld wurden am Donnerstag (20. April 2023) eine Wohnung und die dazugehörigen Kellerräume durchsucht. Die Beamten stellten Zigtausende Postsendungen sicher und übergaben diese an die Deutsche Post. Sie werden in den nächsten Wochen erneut zugestellt. Die Polizei Krefeld bittet betroffene Postkunden, von Nachfragen bei der Polizei abzusehen - die Post selbst wird sich mit ihnen in Verbindung setzen. Die drei Verdächtigen erwartet ein Strafverfahren. (95)

