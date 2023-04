Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: 42-Jähriger von Personengruppe beraubt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Sonntag (23. April 2023) gegen 4 Uhr wurde die Polizei zu einem Einsatz am Hansa Centrum gerufen. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 42-jährigen Verletzten, der angab, auf der Hansastraße von einer Gruppe aus etwa neun Personen nach einer Zigarette gefragt worden zu sein. Danach seien sie aggressiv geworden und hätten ihm ins Gesicht geschlagen. Nachdem der Mann zu Boden gestürzt war, traten sie ihm ins Gesicht und auf den Oberkörper. Einer von ihnen entwendete dem 42-Jährigen Bargeld aus dem Portemonnaie. Dann flüchteten die Täter über die Petersstraße in Richtung Südwall. Genauer beschreiben konnte er die Personen nicht. Ein Zeuge, der den Vorfall aus ihrem Fenster beobachten konnte, gab an, dass einer der Täter eine weiße Jacke und eine Baseball-Kappe getragen habe. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.de. (94)

