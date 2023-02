POL-BO: Radfahrer nach Unfallflucht in Bochum gesucht

Witten (ots) - Wenn die Polizei in Sachen Verkehrsunfallflucht ermittelt, werden in der Regel Personen und Fahrzeuge gesucht. Bei einem aktuellen Fall in Witten-Annen ist das Auto zwar vorhanden - Fahrer und Unfallort hingegen fehlen. Die Polizei bittet jetzt um Hinweise. Zeugen meldeten am Freitagmorgen, 17. Februar, einen reichlich demolierten (und nicht mehr ...

mehr