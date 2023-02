Polizei Bochum

POL-BO: Unfallort gesucht: Polizei bittet nach Unfallflucht um Zeugenhinweise

Witten (ots)

Wenn die Polizei in Sachen Verkehrsunfallflucht ermittelt, werden in der Regel Personen und Fahrzeuge gesucht. Bei einem aktuellen Fall in Witten-Annen ist das Auto zwar vorhanden - Fahrer und Unfallort hingegen fehlen. Die Polizei bittet jetzt um Hinweise.

Zeugen meldeten am Freitagmorgen, 17. Februar, einen reichlich demolierten (und nicht mehr fahrbereiten) Opel Astra, der im Bereich der Freilighrathstraße 46 in Witten-Annen abgestellt worden war. Vom Fahrer fehlte zwar jede Spur - das Spurenbild war dagegen aufschlussreich: Schleifspuren führten bis zur A-44-Anschlusstelle Witten-Annen; Reifenfragmente auf der Autobahn lassen den Schluss zu, dass der Wagen in Fahrtrichtung Dortmund unterwegs war.

Zeugen berichten, dass gegen 5 Uhr morgens drei Personen um den Unfallwagen herum standen und sich stritten, ehe sie sich kurz darauf entfernten. Beschrieben werden alle drei als männlich, um die 30 Jahre, mit "schmaler" Figur.

Bei dem Auto handelt es sich um einen weißen Astra Sports Tourer Kombi von 2012 ohne Kennzeichen. Der Wagen hat diverse Lack- und Blechschäden, die Frontscheibe weist Risse auf, ein Reifen ist zerstört und die Airbags haben ausgelöst. Es gibt Hinweise darauf, dass der Wagen in Wilhelmshaven gestohlen wurde. Die Beamten stellten das Fahrzeug sicher.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfall - vor allem zum Unfallort - sowie den flüchtigen Personen machen können, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

