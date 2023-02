POL-BO: Wohnungseinbruch in Herne: Polizei nimmt Tatverdächtigen (29) fest

Bochum (ots) - Eine Autofahrerin (41) aus Bochum ist am Donnerstag, 16. Februar, bei einem Verkehrsunfall in Höntrop leicht verletzt worden. Sie kam ins Krankenhaus. Gegen 14.15 Uhr war eine 41-jährige Bochumerin mit ihrem Pkw auf dem Zeppelindamm in Richtung Bochum-Linden unterwegs und beabsichtigte nach links in die Varenholzstraße abzubiegen. Hierbei kam es aus ...

