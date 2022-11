POL-NI: Stadthagen - Verkehrsunfallflucht auf Kaufland-Parkplatz

Nienburg (ots) - (KEM) Bislang unbekannte Täter sind am Montag, 14.11.2022, zwischen ca. 6 und 14.30 Uhr in ein Wohnhaus an der Kopernikusstraße in Nienburg eingebrochen und haben unter anderem zwei PKW entwendet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Nach aktuellen polizeilichen Erkenntnissen gelangten die Täter ...

