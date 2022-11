Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Einbruch in Wohnhaus und anschließender Entwendung zweier PKW

Nienburg (ots)

(KEM) Bislang unbekannte Täter sind am Montag, 14.11.2022, zwischen ca. 6 und 14.30 Uhr in ein Wohnhaus an der Kopernikusstraße in Nienburg eingebrochen und haben unter anderem zwei PKW entwendet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach aktuellen polizeilichen Erkenntnissen gelangten die Täter im o.g. Zeitraum durch das Einschlagen einer rückwärtigen Terrassentür in das Haus und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Sie entwendeten hierbei unter anderem elektronische Geräte, Bargeld sowie zwei PKW. Der Gesamtschaden liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die Tatortgruppe der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg hat eine umfangreiche Spurensuche durchgeführt. Zusätzlich wurden die beiden entwendeten PKW, ein weißer Ford Mondeo sowie ein schwarzer Skoda Yeti, beide mit Nienburger Kennzeichen, zur Sachfahndung ausgeschrieben.

Die Polizei Nienburg bittet um Zeugenhinweise und nimmt diese unter 05021/97780 entgegen. Wer hat am Montag zwischen 6 und 14.30 Uhr verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge an der Kopernikusstraße beobachtet oder die beiden gestohlenen Fahrzeuge wegfahren sehen?

