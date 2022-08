POL-K: 220805-1-K Raub auf Tankstelle - Öffentlichkeitsfahndung - Nachtrag

Köln (ots) - Dank der polizeilichen Videobeobachtung in Köln-Kalk haben Polizisten am Mittwochmorgen (3. August) sechs Männer im Bereich der Rolshover Straße gestellt, die einem 33-Jährigen gegen 6.30 Uhr an der Gießener Straße Geld abgenommen und auf ihn eingeschlagen haben sollen. Einen der Tatverdächtiger (29) brachten die Einsatzkräfte anschließend zur Ausnüchterung ins Gewahrsam. In seinen Taschen fanden ...

mehr