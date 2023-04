Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Dießem/Lehmheide: Trio nach Diebstahl von Kupferrohren festgenommen

Krefeld (ots)

Am Sonntagabend (16. April 2023) gegen 21:40 Uhr beobachteten die Beamten einer Streifenbesatzung, dass drei Personen an der Ritterstraße/Siemensstraße Kupferrohre mit sich führten. Als sie die Beamten bemerkten, versteckten sie sich hinter einem Papiercontainer. Die Verdächtigen, zwei Männer (32, 28) und eine Frau (36), gaben daraufhin an, dass sie die Kupferrohre auf einem Sperrmüllhaufen gefunden hätten. In dem mitgeführten Rucksack des Trios fanden die Beamten mögliches Tatwerkzeug. Alle drei Personen sind polizeibekannt. Da sie keinen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen konnten, wurden sie vorläufig festgenommen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren. (91)

