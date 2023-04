Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Linn: Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Krefeld (ots)

In der Nacht von Freitag (07. April 2023) auf Samstag (08. April 2023), kam es in der Rheinbabenstraße zu einem versuchten Einbruchdiebstahl:

Gegen kurz nach 22 Uhr hörte ein Ehepaar ein Poltern aus dem Anbau ihres Hauses in der Rheinbabenstraße. Als der Ehemann daraufhin im Anbau nachsah, erblickte er den 47 jährigen Beschuldigten. Dieser war gerade dabei, Tatbeute an sich zu nehmen. Während die Ehefrau die Polizei verständigte, hielt der Ehemann den Einbrecher bis zum Eintreffen der Polizei fest. Da der Beschuldigte keine Ausweispapiere mit sich führte, wurde er einer Polizeiwache zugeführt. Hier stellte sich heraus, dass der 47jährige Mann bereits mehrfach wegen ähnlich gelagerter Delikte polizeilich in Erscheinung getreten ist. Der Beschuldigte wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

