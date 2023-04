Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Seniorinnen betrogen - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Montag (3. April 2023) sind in Krefeld zwei Seniorinnen Opfer von Betrügern geworden.

Am Vormittag rief ein angeblicher Bankmitarbeiter bei einer 70-Jährigen an. Dieser gab an, dass eine Firma versucht habe, mehrfach höhere Geldbeträge vom Konto der Seniorin abzubuchen und fragte sie, wann und wie viel Bargeld sie das letzte Mal abgebucht habe. Sie bestätigte, dass sie am heutigen Tag mehrere Tausend Euro abgeholt habe. Der Bankmitarbeiter gab an, dass ein weiterer Mitarbeiter der Bank kommen würde, um das Geld auf Falschgeld zu überprüfen. Dieser erschien gegen 13:15 Uhr an der Wohnadresse auf der Gutenbergstraße. Da er die Geldscheine mit einem speziellen Gerät überprüfen müsse, nahm er diese mit. Ein Rückruf bei ihrer Bank bestätigte der Seniorin, dass es sich um Betrüger handelt. Der Abholer ist 20 bis 25 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und hat kurze braune Haare. Er trug blaue Jeans, einen grauen Parka mit dunklem Fell an der Kapuze und weiße Sneaker. Er sprach Hochdeutsch und hat eine schlanke Statur.

Eine 79-Jährige hob am Mittag einen fünfstelligen Betrag bei einer Bank auf dem Ostwall ab. Gegen 16:30 Uhr meldete sich ein angeblicher Polizist bei ihr. Er gab an, dass es sich bei dem abgehobenen Geld um Falschgeld handeln würde. Sie solle das Geld vor ihre Haustür legen und nicht mehr aus dem Fenster schauen. Man wolle die Scheine prüfen, gegen echtes Geld austauschen und ihr um 18 Uhr wieder aushändigen. Die Seniorin deponierte das Geld vor der Haustür, welches binnen fünf Minuten abgeholt wurde. Da bis 18 Uhr keiner an ihrem Haus an der Weberstraße erschienen ist, rief sie die Polizei.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei unter 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de (87)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell