Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Trickdiebstahl - Seniorin beim Kleingeldwechsel bestohlen - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Mittwoch (29. März 2023) wurde einer 86-jährigen Seniorin ihre Golduhr gestohlen. Die Frau fuhr gegen 9:45 Uhr mit ihrem Auto auf den Parkplatz eines Supermarktes an der Uerdinger Straße/Florastraße. Ein Mann winkte ihr zu und wies sie in eine Parklücke ein.

Beim Aussteigen fragte er die Dame, ob sie ihm Kleingeld in eine Ein-Euro-Münze wechseln könne und legte ihr 10-Cent und 20-Cent Stücke in ihre linke Hand. Als die Seniorin sich von dem Mann abwandte, um in ihre Mittelkonsole zu schauen, zog er ihr die hochwertige Golduhr vom Handgelenk und flüchtete über den Parkplatz in unbekannte Richtung.

Der Mann ist 40 bis 50 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, hat eine normaler Statur und laut Aussage der Seniorin "gebräunte Haut" sowie dunkles Haar. Zum Zeitpunkt der Tat trug er ein helles Sakko.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (84)

